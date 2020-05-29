Сегодня у орловских школьников завершается учебный год С 30 мая начинаются каникулы. Об этом ребятам и учителям возвестит последний звонок. Правда, прозвучит он в онлайн-формате. Привычных праздничных мероприятий не будет.





Этот учебный год стал серьезным испытанием и для детей и для взрослых - пришлось экстренно осваивать новый формат занятий - дистанционный. Сейчас в школах тихо и пусто.



В этом году не будет торжественных линеек. Ребята, которые вернутся к учебе в сентябре, пожелают друг другу хороших каникул через интернет. В этом же формате прозвучат от выпускников слова благодарности в адрес педагогов. Ребятам на память останется запись напутственных пожеланий от любимых учителей.



В онлайн-формате проходят и последние звонки. Сегодня они прозвучат для выпускников 11-х классов всех 43-х школ Орла. Всего же в 2020 году в Орле выпускаются 1600 одиннадцатиклассников и больше 3000 девятиклассников.





Эва Стасюлевич

29 мая 2020 года



