пятница 29.05.2020 11:15:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня у орловских школьников завершается учебный год

С 30 мая начинаются каникулы. Об этом ребятам и учителям возвестит последний звонок. Правда, прозвучит он в онлайн-формате. Привычных праздничных мероприятий не будет.


Этот учебный год стал серьезным испытанием и для детей и для взрослых - пришлось экстренно осваивать новый формат занятий - дистанционный. Сейчас в школах тихо и пусто.

В этом году не будет торжественных линеек. Ребята, которые вернутся к учебе в сентябре, пожелают друг другу хороших каникул через интернет. В этом же формате прозвучат от выпускников слова благодарности в адрес педагогов. Ребятам на память останется запись напутственных пожеланий от любимых учителей.

В онлайн-формате проходят и последние звонки. Сегодня они прозвучат для выпускников 11-х классов всех 43-х школ Орла. Всего же в 2020 году в Орле выпускаются 1600 одиннадцатиклассников и больше 3000 девятиклассников.


Эва Стасюлевич
29 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.