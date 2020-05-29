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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Что может появиться на месте «Карточного дома»? «Вести» узнали сколько времени нужно подрядчику на завершение работ?
- Названы первые причины обрушения кровли спортзала на Наугорском шоссе в Орле. Прокуратура Орловской области рассказала о результатах проверки.
- Проверка для руководителя «Орёлгосзаказчика» обернулась уголовным делом. О чем просит казенное учреждение губернатор?
- Кто они - добровольцы? И почему помогать важно. Как прошли два месяца работы волонтерских центров?
Вести-Орёл
28 мая 2020 года