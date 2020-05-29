Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Что может появиться на месте «Карточного дома»? «Вести» узнали сколько времени нужно подрядчику на завершение работ?





- Названы первые причины обрушения кровли спортзала на Наугорском шоссе в Орле. Прокуратура Орловской области рассказала о результатах проверки.





- Проверка для руководителя «Орёлгосзаказчика» обернулась уголовным делом. О чем просит казенное учреждение губернатор?





- Кто они - добровольцы? И почему помогать важно. Как прошли два месяца работы волонтерских центров?