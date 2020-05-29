Ограничительные меры в Орловской области продлятся до 14 июня включительно

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Ограничительные меры в Орловской области продлятся до 14 июня включительноОб этом глава Орловщины Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях.
Андрей Клычков: «Проект изменений в нормативно-правовые акты области подготовлен. Мы будем продлевать ограничительные мероприятия. Это связано и с масочным режимом, и с проведением массовых мероприятий, и с работой ряда предприятий, которые не попадут в сферу открытий».
Как сообщил Андрей Клычков, 29 мая будет известен весь перечень предприятий, которые будут открыты с 1 июня.
Артемий Лукьянчиков
28 мая 2020 года