Андрей Клычков: «Есть большой риск большой аварии»

Андрей Клычков: «У нас проходят два трубопровода. Планировалось отключить воду 11 мая - для того чтобы не попадать в период ограничений, перенесли срок отключений. Мы выезжали на место, смотрели эти трубы. Мы сегодня обсуждали со специалистами – нет возможности продлить неотключение.
Поэтапно вода будет возвращаться, 12 июня вся вода должна поступить. Это вопрос не ограничений. Это вопрос предаварийной ситуации. Поэтому либо сейчас ждать большой аварии и потом её решать в другом режиме, либо поэтапно начать заниматься противоаварийными работами».