Андрей Клычков: «Есть большой риск большой аварии» Губернатор Орловской области прокомментировал отключение горячей воды в Орле с 1 июня.





Андрей Клычков: «У нас проходят два трубопровода. Планировалось отключить воду 11 мая - для того чтобы не попадать в период ограничений, перенесли срок отключений. Мы выезжали на место, смотрели эти трубы. Мы сегодня обсуждали со специалистами – нет возможности продлить неотключение.



Поэтапно вода будет возвращаться, 12 июня вся вода должна поступить. Это вопрос не ограничений. Это вопрос предаварийной ситуации. Поэтому либо сейчас ждать большой аварии и потом её решать в другом режиме, либо поэтапно начать заниматься противоаварийными работами».





Артемий Лукьянчиков

28 мая 2020 года



