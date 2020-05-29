Андрей Клычков объявил о возможном прекращении прямых эфиров в соцсетях

Андрей Клычков: «Я думаю, что скоро наступит момент, когда мы прекратим ежедневные прямые эфиры, потому что нельзя всё время говорить о коронавирусе. Нужно уже двигаться вперёд. Я согласен со многими, что коронавирус надоел, но у нас текущие задачи остаются вне зависимости от проведения эфиров. Другой вопрос – как мне кажется, мы за эти два месяца выстроили решение текущих проблем, начиная от больничной части, заканчивая какими-то задачами, которые стоят перед нами».

Практически ежедневно по вечерам в своих сетевых аккаунтах губернатор освещает ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе, рассказывает о принятых для борьбы с ковидом мерах, о мерах поддержки людей, пострадавших от пандемии, отвечает на вопросы пользователей.





Артемий Лукьянчиков

28 мая 2020 года



