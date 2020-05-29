пятница 29.05.2020 16:37:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Накануне Дня защиты детей многодетные и малообеспеченные семьи получат продуктовые наборы


Каждый день на телефон горячей линии «Молодой гвардии» поступает порядка 200-300 звонков с просьбой о поддержке. Сначала ребята объезжают те семьи, где помощь требуется экстренно, в день это 50-60 адресов. Волонтеры покупают продукты, лекарства, оплачивают коммунальные платежи. Кто-то не может выйти из дома по причине самоизоляции, у кого-то сложилась сложная финансовая ситуация. Так или иначе стараются помочь всем.
 
В одном из рейдов упор сделали на помощь многодетным семьям продуктами и средствами индивидуальной защиты. Активисты объясняют, как дезинфицировать и стирать многоразовые маски.
 
Анна Захарова, руководитель орловского городского штаба регионального отделения МГЕР: «В преддверии Дня защиты детей орловские молодогвардейцы навестили семьи, где много детей, подарив детям и их родителям средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы, которые включают в себя самое необходимое».
 
Сразу на месте молодогвардейцы могут подсказать, куда и к кому обратится по вопросам соцзащиты. И выполнить поручения, если они есть. По дороге уточняют новые задания от диспетчеров и продолжают свой путь. Волонтеров принимают всегда доброжелательно и с большой благодарностью.
 
Телефоны горячей линии - 55-48-22, 42-87-58, 59-07-54 - продолжают свою работу, звонки принимаются с восьми утра до восьми вечера.



Эва Стасюлевич
29 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.