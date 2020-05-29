Накануне Дня защиты детей многодетные и малообеспеченные семьи получат продуктовые наборы

Каждый день на телефон горячей линии «Молодой гвардии» поступает порядка 200-300 звонков с просьбой о поддержке. Сначала ребята объезжают те семьи, где помощь требуется экстренно, в день это 50-60 адресов. Волонтеры покупают продукты, лекарства, оплачивают коммунальные платежи. Кто-то не может выйти из дома по причине самоизоляции, у кого-то сложилась сложная финансовая ситуация. Так или иначе стараются помочь всем.

В одном из рейдов упор сделали на помощь многодетным семьям продуктами и средствами индивидуальной защиты. Активисты объясняют, как дезинфицировать и стирать многоразовые маски.

Анна Захарова, руководитель орловского городского штаба регионального отделения МГЕР: «В преддверии Дня защиты детей орловские молодогвардейцы навестили семьи, где много детей, подарив детям и их родителям средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы, которые включают в себя самое необходимое».

Сразу на месте молодогвардейцы могут подсказать, куда и к кому обратится по вопросам соцзащиты. И выполнить поручения, если они есть. По дороге уточняют новые задания от диспетчеров и продолжают свой путь. Волонтеров принимают всегда доброжелательно и с большой благодарностью.

Телефоны горячей линии - 55-48-22, 42-87-58, 59-07-54 - продолжают свою работу, звонки принимаются с восьми утра до восьми вечера.