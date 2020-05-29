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Как работают поликлиники и больницы на Орловщине сегодня, и куда обращаться за медпомощью?

На вопросы нашего корреспондента Елены Литинской ответила заместитель директора территориального фонда медицинского страхования Наталья Каверина.


Как изменились условия оказания медицинской помощи по ОМС в связи с угрозой распространения COVID-19?
 
- В соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года № 198 Н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» обеспечивается оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных условиях преимущественно на дому. Осуществляется вызов на дом лечащего врача, если у пациента закончился рецептурный препарат. Имеется возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов лечащим врачом. При необходимости разрешено доставлять их на дом. Осуществляется оформление листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, которые прибыли в Российскую Федерацию с территории стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19, а также проживающим совместно с ними лицам.
 
Приостановлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан, включая несовершеннолетних.
 
Могут увеличиться сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, которая установлена в территориальной программе государственных гарантий.
 
Плановая госпитализация в стационары, а также осуществление отдельных видом исследований КТ, МРТ, УЗИ сердечнососудистой системы проводятся только при наличии направления, выданного лечащим врачом поликлиники, к которой прикреплен пациент.
 
Правомерен ли отказ гражданину в госпитализации при отсутствии теста на COVID?
 
- Нет, не правомерен. Такое требование медицинской организацией для плановой госпитализации пациента является необоснованным отказом в оказании медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования.
 
В каких случаях проводится обследование на COVID?
 
- При наличи факторов, которые свидетельствуют о случае, подозрительном на коронавирусную инфекцию. Пациентам, вне зависимости от вида оказания медицинской помощи, проводится комплекс клинических обследований для определения степени тяжести состояния. По результатам эпидемиологического анамнеза - наличие зарубежных поездок за 14 дней до первых симптомов и контактов с лицами с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, а также по результатам проведенного клинического и лабораторного обследования решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительных обследований. В зависимости от степени тяжести состояния пациента при подтверждении диагноза COVID-19 лечение осуществляется либо на дому медицинскими работниками поликлиник (в том случае, когда у пациента отсутствуют клинические проявления заболевания или заболевание протекает в легкой форме), а также в отделениях для лечения инфекционных больных или отделениях реанимации и интенсивной терапии. Решение о госпитализации принимает проводящий осмотр врач.



Елена Литинская
29 мая 2020 года
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