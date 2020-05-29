60-летняя орловчанка созналась в убийстве мужа

Мотивом стала ревность.

27 мая 2020 года в Залегощенском районе в доме по месту своего жительства обнаружено тело 61-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следователями по горячим следам была задержана 60-летняя сожительница потерпевшего, которая под тяжестью предъявленных улик созналась в содеянном и дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство сожителя на почве ревности.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального Следственного комитета.