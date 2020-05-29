В Орловском районе ребенок попал под колеса автомобиля

10-летня девочка госпитализирована.

ДТП произошло 28 мая в 11:15 в Болховском микрорайоне. 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Примера», следовал по межквартальному проезду со стороны ул. Естина в сторону ул. Графа Киселева. В районе д. 9 по ул. Графа Киселева допустил наезд на пешехода - девочку 2010 г.р., которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована ДОКБ.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.