Не уступила и попала в больницу ДТП произошло накануне вечером в районе 28 километра дороги Орел-Тамбов.





Женщина-водитель, управляла автомобилем «Чери», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автодороги Орел - Тамбов в районе 28 км, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомашиной «Вольво», с последующим наездом автомобиля «Чери» на препятствие (дорожное ограждение, бордюрный камень). В результате ДТП роба водителя получили телесные повреждения. Женщина была госпитализирована, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

29 мая 2020 года



