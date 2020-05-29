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В Орле продолжается уборка городских кладбищ

На сегодня санитарные бригады убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ.


В частности, 586 кубометров с Наугорского, 585 кубометров — с Иоанно-Богословского, 425 кубометров — с Лужковского, 227 кубометров — с Троицкого, 217 кубометров — с Крестительского, 105 кубометров — с Афанасьевского и 90 кубометров — с Лепёшкинского.
 
До 7 июня (в этот день отмечается праздник Красная горка) подрядчик ещё раз проверит все кладбища на наличие мусора на пешеходных дорожках, а также вывезет ранее собранные отходы.
 
С 8 мая к уборке и вывозу отходов с городских кладбищ приступил новый подрядчик — ООО «Аврора». Муниципальный контракт рассчитан до 15 июня, сообщает сайт городской администрации.
 
Напомним, что по предписанию управления Роспотребнадзора по Орловской области посещение кладбищ по-прежнему запрещено. Исключение составляют мероприятия по захоронению.



Орловское Информбюро
29 мая 2020 года
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