COVID-19 подтвержден у 872 жителей Орла

В Орловской области подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 29 мая в регионе зарегистрировано 2147 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1029 человек, 1094 – выздоровело. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 872 жителей Орла, 309 человек заразились в городе Мценске и Мценском районе, 194 – в Орловском районе, 89 – в Болховском районе, по 54 – в Урицком и Новодеревеньковском районах, 52 – в Дмитровском районе, 51 – в Свердловском районе, 50 – в Новосильском районе, 49 – в Хотынецком районе, по 40 – в Знаменском районе и Ливнах, 37 - в Шаблыкинском районе, по 33 – в Покровском, Верховском и Глазуновском районах, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 15 – в Краснозоренском районе, по 14 – в Троснянском, Корсаковском, Должанском и Кромском районах, 13 – в Колпнянском районе, 11 - в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



