Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество случаев заражения COVID-19 увеличивается. Но Орловщина готова отразить натиск вируса. В регионе оборудуют дополнительные койки.

- Последний звонок прозвенел онлайн. Как выпускники поздравили своих наставников?

- Шестеро смелых. И они получили путевку в образовательный центр «Сириус».

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Вести-Орёл

29 мая 2020 года



