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Орловские СМИ получат господдержку в числе наиболее пострадавших отраслей

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом информирует Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области.


Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, дополняется следующими видами деятельности:
 
Средства массовой информации и производство печатной продукции (ОКВЭД)*:
 
  • Деятельность в области телевизионного и радиовещания (60);
  • Деятельность сетевых изданий (63.12.1);
  • Деятельность информационных агентств (63.91);
  • Печатание газет (18.11);
  • Издание книг (58.11);
  • Издание газет (58.13);
  • Издание журналов и периодических изданий (58.14).
* (ОКВЭД) - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

В перечень пострадавших отраслей также отнесены следующие виды деятельности:

 
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта
51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Производство изделий народных художественных промыслов
32.99.8
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика
86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами прочая
45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
45.19.3
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями прочая
45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
47.99.2
 



Орловское Информбюро
29 мая 2020 года
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