Орловские СМИ получат господдержку в числе наиболее пострадавших отраслей Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом информирует Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области.





Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, дополняется следующими видами деятельности: Средства массовой информации и производство печатной продукции (ОКВЭД)*:

Деятельность в области телевизионного и радиовещания (60);

Деятельность сетевых изданий (63.12.1);

Деятельность информационных агентств (63.91);

Печатание газет (18.11);

Издание книг (58.11);

Издание газет (58.13);

Издание журналов и периодических изданий (58.14). * (ОКВЭД) - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

В перечень пострадавших отраслей также отнесены следующие виды деятельности: Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 2. Культура, организация досуга и развлечений Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 Деятельность музеев 91.02 Деятельность зоопарков 91.04.1 Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 5. Гостиничный бизнес Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 6. Общественное питание Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 8. Деятельность по организации конференций и выставок Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23 11. Розничная торговля непродовольственными товарами Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями прочая 45.40.3 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2





Орловское Информбюро

29 мая 2020 года



