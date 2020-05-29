Орловские СМИ получат господдержку в числе наиболее пострадавших отраслей

|
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
|
Код ОКВЭД 2
|
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
|
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|
49.3
|
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|
49.4
|
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
|
51.1
|
Деятельность грузового воздушного транспорта
|
51.21
|
Деятельность автовокзалов и автостанций
|
52.21.21
|
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
|
52.23.1
|
2. Культура, организация досуга и развлечений
|
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|
90
|
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|
59.14
|
Деятельность музеев
|
91.02
|
Деятельность зоопарков
|
91.04.1
|
Производство изделий народных художественных промыслов
|
32.99.8
|
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
|
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|
93
|
Деятельность физкультурно-оздоровительная
|
96.04
|
Деятельность санаторно-курортных организаций
|
86.90.4
|
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|
79
|
5. Гостиничный бизнес
|
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|
55
|
6. Общественное питание
|
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|
56
|
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
|
Образование дополнительное детей и взрослых
|
85.41
|
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
|
88.91
|
8. Деятельность по организации конференций и выставок
|
Деятельность по организации конференций и выставок
|
82.3
|
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
|
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|
95
|
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
|
96.01
|
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|
96.02
|
10. Деятельность в области здравоохранения
|
Стоматологическая практика
|
86.23
|
11. Розничная торговля непродовольственными товарами
|
Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|
45.11.2
|
Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами прочая
|
45.11.3
|
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
|
45.19.2
|
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
|
45.19.3
|
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|
45.32
|
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
|
45.40.2
|
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями прочая
|
45.40.3
|
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|
47.19
|
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
|
47.4
|
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|
47.5
|
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|
47.6
|
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|
47.7
|
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
|
47.82
|
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
|
47.89
|
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
|
47.99.2