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В Орловской области продолжается проект «Тележка добра»Присоединиться к Всероссийской акции может каждый.
Суть проекта - поддержать в период пандемии социально незащищенных и нуждающихся, помочь им продуктами. В орловских небольших магазинах и крупных сетях установлены 12 «Тележек добра». И они каждый день наполняются продуктами питания и товарами первой необходимости.
Всего же по всей страны уже собрано 47 тонн такой помощи, её получили порядка 10 тысяч семей, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
29 мая 2020 года