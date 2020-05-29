В Орловской области продолжается проект «Тележка добра»

Присоединиться к Всероссийской акции может каждый.

Суть проекта - поддержать в период пандемии социально незащищенных и нуждающихся, помочь им продуктами. В орловских небольших магазинах и крупных сетях установлены 12 «Тележек добра». И они каждый день наполняются продуктами питания и товарами первой необходимости.

Всего же по всей страны уже собрано 47 тонн такой помощи, её получили порядка 10 тысяч семей, сообщает информационный портал Орловской области.