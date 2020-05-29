В Орловской области проверили торговые сети Особое внимание было уделено использованию средств индивидуальной защиты сотрудниками торговых объектов, расположенных в наиболее удаленных районах Орловщины.





На сегодня по крупным торговым сетям сложилась положительная практика использования средств индивидуальной защиты. Ввиду постепенного ослабления ограничительных мер и возобновления работы отдельных хозяйствующих субъектов, наибольшую актуальность приобретают проверки субъектов малого бизнеса. В этой связи, руководствуясь Протоколом № 11 от 25 мая 2020 года суженного заседания (рабочей группы) регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории региона Департамент промышленности и торговли Орловской области в рамках имеющихся полномочий включил в текущий план работы проведение проверок на объектах малых торговых сетей.



В ходе проведения проверочных мероприятий особое внимание уделено использованию средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) сотрудниками торговых объектов, расположенных в наиболее удаленных районах Орловской области.

26 мая 2020 года проведен первый мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил на 19 работающих предприятиях торговли Должанского и Ливенского районов. По результатам мониторинга выявлены нарушения на четырех объектах торговли, расположенных в Должанском районе (ТЦ «Континент» и ТЦ «Маяк» в пгт. Долгое, продовольственные магазины в д. Дубровка и с. Кривцово-Плота). Среди выявленных нарушений отмечены факты отсутствия средств индивидуальной защиты у продавцов либо их ненадлежащее использование, а также отсутствие со стороны работников торговых объектов контроля за использованием средств индивидуальной защиты посетителями магазинов.



Следует отметить, что подавляющее большинство покупателей все же ответственно относятся к требованиям по использованию средств индивидуальной защиты, чего в свою очередь нельзя сказать о продавцах, особенно работающих в маленьких магазинах. Выявленные нарушения зафиксированы, информация с приложением соответствующих фотоматериалов направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках компетенции.

Департамент промышленности и торговли Орловской области считает категорически неприемлемым подобное отношение к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Последствиями неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных рекомендаций могут стать не только появление новых очагов заболеваний, но и вынужденный возврат к ранее снятым ограничительным мерам.



Соблюдение со стороны малого бизнеса мер защиты, способствующих нераспространению новой коронавирусной инфекции, в немалой степени зависит от организации соответствующей работы со стороны руководства муниципальных образований. Данный вопрос рассмотрен на заседании регионального оперативного штаба, в ходе которого Губернатором Орловской области отмечена необходимость организации надлежащего контроля со стороны глав муниципальных районов и городских округов.

Практика выездных проверок Департаментом промышленности и торговли Орловской области будет продолжена.





Орловское Информбюро

29 мая 2020 года



