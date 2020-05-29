Закон о «наливайках» в Орловской области принят в первом чтении

Сегодня состоялось майское заседания Орловского областного совета народных депутатов.

В мае 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий торговать алкоголем в помещениях, где площадь зала для посетителей составляет менее 20 кв.м. При этом регионы вправе вводить свои ограничения, если такие организации расположены в многоквартирных домах. Орловский областной Совет воспользовался данным правом и решил установить подобное ограничение в 50 кв.м. (аналогичное решение приняли, в частности, в Воронежской и Владимирской областях), сообщает сайт Орловского облсовета.

По мнению зампреда облсовета Сергея Потемкина, «принимаемые меры позволят ограничить деятельность, так называемого алкогольного «псевдообщепита», расположенного в многоквартирных жилых домах, деятельность которых направлена на реализацию алкогольной продукции в ночное время суток, а посетители подобных заведений, нередко нарушают общественный порядок, тишину и спокойствие граждан».

При обсуждении вопроса подчеркивалось, что данное решение совпадает с позицией органов государственной власти и органов местного самоуправления Орловской области, а также является адекватной реакцией на многочисленные обращения граждан с жалобами на шум и нарушения общественного порядка в такого рода заведениях.

Большинством голосов депутатов данный законопроект прошёл первое чтение. Ко второму чтению будет проведено широкое обсуждение документа с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления.