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В Правительство РФ от Орловской области будет направлено обращение о расширении перечня отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

Соответствующее предложение сегодня было поддержано единогласно в ходе 48-го заседания Орловского областного Совета народных депутатов.


Меры поддержки в отрасли образования предусмотрены только для двух видов деятельности: дополнительное образование детей и взрослых и предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Подобная ситуация сложилась и в области здравоохранения.
 
Как известно, многие субъекты малого и среднего бизнеса, чья деятельность не вошла в перечень пострадавших отраслей экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, не могут получить столь необходимые им меры господдержки в период пандемии. Сегодня это касается порядка 5 тыс. орловских предпринимателей. В связи с этим депутатами было предложено включить в перечень пострадавших отраслей всех субъектов МСП, у которых уровень дохода снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при условии сохранения  занятости не менее 70% от штатной численности работников, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
29 мая 2020 года
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