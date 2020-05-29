Сотни тысяч масок, сшитые орловскими предприятиями, стали никому ненужными Заказчик «Орёлфармация» не может их реализовать, потому что на средства защиты нет спроса. А производитель, соответственно, не может получить за них расчёт.





В первые дни апреля, когда в стране только был введён режим самоизоляции, швейные фабрики могли возобновить деятельность при условии, что будут шить защитные маски для муниципальных аптек. На это предложение кластера лёгкой промышленности согласились несколько десятков предприятий. Антонина Мерцалова. исполнительный директор предприятия по пошиву детской одежды: «У нас было реализовано масок 97 тысяч. А на складе у нас сегодня остаётся 103 тысячи. Всего масок мы выпустили 203 тысячи». Валерий Иванов, директор трикотажной фабрики: «Есть устное распоряжение губернатора грузить только в «Орёлфармацию», мы честно выполняли свои обязанности - всё, что мы производили, мы отгружали только в «Орёлфармацию». За часть масок предприниматели получили расчёт. Но многим этого не хватило даже на оплату труда швей, налогов и аренды, у кого она есть. Об этой ситуации уже знают депутаты облсовета. И сегодня в ходе майской сессии они попросили главу региона дать разъяснения. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я готов опубличить, в том числе объём тех денежных средств, ежедневно которые передавались тем лицам, которые были указаны в договоре. Причём это суммы - 500 тысяч рублей, миллион рублей в день. Для того чтобы все участники кластера понимали, какой объём средств был перечислен и по каким договорам».





Антон Киселёв

29 мая 2020 года



