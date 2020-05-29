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Сегодня для 11-классников Орловщины прозвучал последний звонок

В этом году все не так, как обычно. И этот «коронный», как его уже успели окрестить школьники, выпуск запомнится, как никакой другой. Мы узнали, как отметили последний звонок ученики орловского лицея № 40.


Выпускникам 2020 года последний звонок подпортила не только пандемия, но и погода. Сегодня ребята из 40-го лицея пришли к школе, чтобы сделать на асфальте надписи «Коронный выпуск 2020» и «Старт в новую жизнь», но дождь смывал все буквы.
 
Учитель английского языка Раиса Тутыхина признается: за полвека ее работы в школе такого тихого последнего звонка еще не было.
 
Раиса Тутыхина: «Ситуация такая - в первый раз, будем надеяться, что последний. Но, тем не менее, звонок должен прозвенеть, и выпускной у них должен быть, и экзамены должны сдать хорошо».
 
Последний звонок во всех школах прошёл онлайн. Слова благодарности учителям и напутствия педагогов звучали с дисплеев. Также по интернету всех выпускников, а их более 3200 человек, поздравил и губернатор Орловской области.
 
А вот попасть на выпускной бал ребята еще надеются. Ведь подготовку к нему началась еще задолго до пандемии.
 
Кристина Кляченкова, ученица 11-го класса лицея №40 г. Орла: «В течение года ходила по магазинам, смотрела все возможные варианты платья, ожидала новые поступления. Выбрала идеальный цвет, который подошел, решили шить, шили очень долго».
 
Андрей Боев, ученик 11-го класса лицея №40 г. Орла: «Каждый день выходят новые решения, новые постановления, ситуация меняется. Не исключено, что может быть получится провести выпускной вечер, когда ситуация уляжется».
 
Евгений Шатохин, директор лицея №40 г. Орла: «Может быть, еще состоится очный выпускной, но если не получится, то ждем всех на встрече выпускников».
 
Впереди у ребят еще сложное испытание. Правда, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. И, по предварительным данным, на экзамены придут 98% выпускников.



Татьяна Тимохина
29 мая 2020 года
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