Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Почему не все защитные маски нашли своего покупателя, швейные предприятия не получили расчет?

- Сегодня экзамен держали городские пляжи. Какую оценку дали проверяющие, и когда откроется купальный сезон?

- Сегодня в регионе «отгремели» последние звонки. В этом году они были тихими и виртуальными. Чем запомнится выпуск 2020-го?

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Вести-Орёл

29 мая 2020 года



