пятница 29.05.2020 21:11:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские депутаты пытаются решить проблемы театров, пострадавших от реконструкции

Сегодня состоялась 48 сессия Орловского облсовета.


Ситуация с устранением дефектов, которые были допущены в ходе реконструкции драмтеатра и театра «Свободное пространство», вызвала бурное обсуждение. Устранить недоделки не могут уже четыре года.
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Сейчас уже не стоит вопрос – кого бы посадить в тюрьму? Стоит вопрос - мы вообще-то закончим капремонт этих театров, и они будут нормально эксплуатироваться? Более того, у меня на столе лежит письмо от прокуратуры область, которая предлагает запретить эксплуатацию театра имени Тургенева. Вот до чего мы за эти годы доработались!».
 
Выслушав мнения, глава региона озвучил свое видение решения проблемы.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Давайте мы с вами после мониторинга, который был проведен в течение этого года, по всем недостроям пройдем и посмотрим. Я здесь говорю не для красного словца, а потому что это действительно проблема».
 
Часть недоделок уже удалось ликвидировать. На остальное необходимы средства, и причем немалые. Взыскать их с подрядчиков пока не получается, равно как и найти в региональном бюджете.
 
Сегодня в первом чтении был принят закон о «наливайках», а также депутаты решили расширить перечень пострадавших от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией отраслей – соответствующее письмо будет направлено в Правительство РФ.



Оксана Гранн
29 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.