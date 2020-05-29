Орловские депутаты пытаются решить проблемы театров, пострадавших от реконструкции Сегодня состоялась 48 сессия Орловского облсовета.





Ситуация с устранением дефектов, которые были допущены в ходе реконструкции драмтеатра и театра «Свободное пространство», вызвала бурное обсуждение. Устранить недоделки не могут уже четыре года. Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Сейчас уже не стоит вопрос – кого бы посадить в тюрьму? Стоит вопрос - мы вообще-то закончим капремонт этих театров, и они будут нормально эксплуатироваться? Более того, у меня на столе лежит письмо от прокуратуры область, которая предлагает запретить эксплуатацию театра имени Тургенева. Вот до чего мы за эти годы доработались!». Выслушав мнения, глава региона озвучил свое видение решения проблемы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Давайте мы с вами после мониторинга, который был проведен в течение этого года, по всем недостроям пройдем и посмотрим. Я здесь говорю не для красного словца, а потому что это действительно проблема». Часть недоделок уже удалось ликвидировать. На остальное необходимы средства, и причем немалые. Взыскать их с подрядчиков пока не получается, равно как и найти в региональном бюджете. Сегодня в первом чтении был принят закон о «наливайках» , а также депутаты решили расширить перечень пострадавших от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией отраслей – соответствующее письмо будет направлено в Правительство РФ.





Оксана Гранн

29 мая 2020 года



