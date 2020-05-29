Завершено расследование уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Следствием установлено, что Денис Блохин, занимая на тот момент должность начальника КУ «Орёлгосзаказчик», в декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, зная, что подрядчик не исполнил обязательства в рамках госконтракта при реконструкции Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 33 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро

29 мая 2020 года



