В Орле появился еще один безопасный железнодорожный переход

Участок железной дороги, проходящий между жилым массивом 909 квартала и торговым центром, стал более безопасным. Десятилетиями местные жители натаптывали здесь тропинку, перебираясь через рельсы. И вот – ещё один шаг к безопасности сделан! Владислав Риль, главный инженер Орловской дистанции пути: «Этот переход оборудован звуковой и световой сигнализацией. В ночное время имеется освещение». Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Он построен в S-образной форме, что позволяет человеку, переходящему железную дорогу, проходя по переходу, непроизвольно смотреть в одну и другую сторону, тем самым убеждаясь в отсутствии приближающегося поезда». Это второй такой переход в Орле. В прошлом году аналогичный объект железнодорожники построили для жителей микрорайона «Новая Ботаника». Определяющим фактором для строительства перехода стала высокая плотность населения. В Орловско-Курском регионе МЖД мероприятия для исключения трагических случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры проходят комплексно. Однако, чтобы количество несчастных случаев снижалось, необходимо строгое соблюдение гражданами правил безопасности. Сергей Коновалов, ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Московской дирекции инфраструктуры: «Если раньше мы измеряли цифры погибших десятками, то сейчас счёт идёт на единицы. И для нас всё равно это очень много, поэтому, конечно, идеальная задача – это сделать нулевой травматизм. Вот к этому мы стремимся. Сделать это можно, только выполняя ряд профилактических мероприятий совместно и с органами власти, и с органами внутренних дел, и с образованием, с которым мы очень активно работаем». Помимо профилактической работы, на Московской железной дороге ежегодно реализуются технические мероприятия. В частности, проводится ремонт, модернизация и строительство новых инфраструктурных объектов. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Безусловно, здесь нельзя обойтись без ответственности самих граждан, потому что любые меры, принимаемые нами, не будут иметь должного эффекта, если сознательность граждан будет на низком уровне». Многие, кстати, ответственность эту проявляют. Реакция на новый объект в районе у жителей – только позитивная. Свести к минимуму риски помогут и современные технологии. Специальное приложение для смартфона "Берегись поезда - SafeTrain" предупредит об опасности за 70 метров до приближения к железной дороге, если расстояние меньше 50 метров программа заблокирует аудио и видео файлы. Но и без приложений надо помнить – «зелёный» - иди, «красный» - стой. Штрафы за переход железной дороги в неположенном месте не останавливают пешеходов-нарушителей. Однако надо помнить, что ценой за халатность может стать жизнь и здоровье!





Ирина Костина

29 мая 2020 года



