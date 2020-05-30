Андрей Клычков рассказал, какие предприятия смогут начать работу на следующей неделе

Губернатор Орловской области сообщил об этом во время прямого эфира в соцсетях.

Согласно проекту постановления, которому предстоит пройти согласование Роспотребнадзора, с 3 июня в заявительном порядке смогут начать работу:



- предприятия сферы услуг, за исключением: фитнесс-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань и саун;

- организации, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках и ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований региона;

- организации, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы и обеспечивающие предельное количество посетителей, которые могут одновременно находиться в зале из расчёта один человек на 4 квадратных метра.



Также начнут работу музеи и библиотеки. Торговые центры по-прежнему остаются закрытыми. Разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.