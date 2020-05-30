В Орловской области 78 новых случаев COVID-заражений Всего на Орловщине зарегистрировано 2225 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области за минувшие сутки было выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время 1064 человека. Выздоровели – 1137. Умерло 24 человека. Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 26. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.





Орловское Информбюро

30 мая 2020 года



