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9 из 38 пляжей Орловщины не готовы к купальному сезону

К такому выводу пришли специалисты МЧС. В частности, зону отдыха на озере Светлая Жизнь муниципалитету придётся пересдавать. Однако готовность пляжей в этом году из-за пандемии не означает открытие купального сезона. Это решение остаётся за главой региона.


Зона отдыха на озере Светлая Жизнь приемку не прошла. Не всё еще подготовили. Тревожные кнопки – работают исправно. Ими, кстати, должны быть оборудованы все пляжи, протяжённостью в 200 метров. Но исправность тревожных кнопок - лишь малая часть объёма работ, который проделан в этом году городским управлением коммунальным хозяйством, в рамках подготовки к купальному сезону.
 
Юрий Писарев, главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Убрали тростник на площади 1600 квадратных метров, завезли песок на пляж. На протяжение десяти дней подкачивается вода, потому что зима у нас была не снежная, и вода ушла».
 
На пляже должен быть пост и спасательные средства, информационные стенды, и ограничение границ заплывов - как для взрослых, так и для малышей. Подготовить всё к визиту инспекторов на озере Светлая Жизнь не успели. Потому повторная приёмка перенесена на неделю. А вот пляж на реке Оке был сдан с первого раза. Как и большинство мест отдыха на водоёмах по всему региону.
 
Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Орловской области:«Есть уже пять пляжей, освидетельствование которых мы уже провели. Там были кое-какие недочеты – где-то не была установлена зона купания, где-то отсутствовали спасательные посты, и спасатели еще не набраны в штат».
 
Всего же в этом году к купальному сезону в области планируется открыть 38 пляжей. Это на два меньше, чем прошлым летом. Сейчас готовы 29.



Антон Киселёв
30 мая 2020 года
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