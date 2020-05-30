Подготовлен проект постановления правительства Орловской области о перечне предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу с 3 июня

В этот перечень входят организации Орловской области, работающие в сфере предоставления услуг. За исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.

В список предприятий, которым разрешено возобновить работу с 3 июня, относятся предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках, ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований области.



Ограничения на ярмарочную торговлю снимаются в Болхове, Мценске, Болховском и Мценском районах.

Группа предприятий, которые откроются с 3 июня, - это организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров , имеющие отдельный вход с улицы, и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра , а также обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время не входят торговые центры. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях подчеркнул, что в эту группу. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений.

Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомления в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.



44-30-20, 8 (4862) 49-02-09. Вся необходимая информация о порядке возобновления деятельности предприятий размещена на сайте Центра «Мой бизнес» (msb-orel.ru), горячая линия: 8 (4862), 8 (4862)

В случае несоблюдения требований предприятия будут оштрафованы.

Возобновят работу организации, осуществляющие спортивную подготовку в целях проведения тренировочного процесса для проведения тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм, без участия зрителей.

Библиотекам и музеям будет разрешено осуществлять деятельность с запретом обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.