Подготовлен проект постановления правительства Орловской области о перечне предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу с 3 июня

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Подготовлен проект постановления правительства Орловской области о перечне предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу с 3 июняВ этот перечень входят организации Орловской области, работающие в сфере предоставления услуг. За исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.
В список предприятий, которым разрешено возобновить работу с 3 июня, относятся предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках, ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований области.
Ограничения на ярмарочную торговлю снимаются в Болхове, Мценске, Болховском и Мценском районах.
Группа предприятий, которые откроются с 3 июня, - это организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы, и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра, а также обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира
в социальных сетях подчеркнул, что в эту группу не входят торговые центры
. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений.
Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомления в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.
Вся необходимая информация о порядке возобновления деятельности предприятий размещена на сайте
Центра «Мой бизнес» (msb-orel.ru), горячая линия: 8 (4862) 44-30-20
, 8 (4862) 49-02-09
.
В случае несоблюдения требований предприятия будут оштрафованы.
Возобновят работу организации, осуществляющие спортивную подготовку в целях проведения тренировочного процесса для проведения тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм, без участия зрителей.
Библиотекам и музеям будет разрешено осуществлять деятельность с запретом обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.
Орловское Информбюро
30 мая 2020 года