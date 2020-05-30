COVID-19 подтвержден у 910 жителей Орла На сегодня в Орловской области подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.





30 мая в регионе зарегистрировано По информации федерального оперативного штаба нав регионе зарегистрировано 2225 случаев заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1064 человека, выздоровели 1137 человек. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 910 жителей Орла, 320 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 197 – в Орловском районе, 93 – в Болховском районе, по 55 - в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, по 54 – в Свердловском и Урицком районах, 51 – в Новосильском районе, 50 - в Хотынецком районе, 40 - в Знаменском районе, по 33 – в Покровском, Верховском и Глазуновском районах, по 41 - в Ливнах и Шаблыкинском районе, 23 - в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 - в Ливенском районе, 17 - в Троснянском районе, по 16 – в Колпнянском и Краснозоренском районах, 15 - в Должанском районе, по 14 - в Корсаковском и в Кромском районах, 11 – в Сосковском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







Вести-Орёл

30 мая 2020 года



