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На Орловщине продолжаются дожди и грозы

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 30 мая по 21 час 31 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные, местами грозы, в отдельных районах град.


В ближайшие сутки ожидается южный ветер до 8 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью +8...+13°C,  днем 15-20 градусов тепла. 
 
По прогнозу в Орле ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью +10...+12°C, днем 18-20 градусов тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.



Орловское Информбюро
30 мая 2020 года
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