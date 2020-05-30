На Орловщине продолжаются дожди и грозы

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 30 мая по 21 час 31 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные, местами грозы, в отдельных районах град.

В ближайшие сутки ожидается южный ветер до 8 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.



Температура ночью +8...+13°C, днем 15-20 градусов тепла.



По прогнозу в Орле ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью +10...+12°C, днем 18-20 градусов тепла.