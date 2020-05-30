В Орле появятся автобусы большой вместимости

С 1 июня 2020 года на центральных улицах города Орла появятся автобусы большой вместимости муниципального трамвайно - троллейбусного предприятия. Об этом сообщил в соцсетях руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Денис Блохин: «В части пригородных перевозок они будут обслуживать пассажиров маршрута 482 «Знаменка - Стальной Конь», а также дачного маршрута 126 «ДК Металлург - Володарская РТС». Автобусы прошли все необходимые работы по техническому обслуживанию и техническому осмотру, оснащены тахографами и видеокамерами. Автобусы большой вместимости муниципального предприятия - это улучшение качества обслуживания пассажиров и неукоснительное соблюдение графиков движения, что особенно важно в вечернее время».

Как ранее сообщал генеральный директор МУП «ТТП» Андрей Митин, с 26 мая в Орле началась обкатка недавно прибывших из Москвы в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» автобусов «ЛиАЗ».

«С нашей стороны прикладываются все возможные усилия для скорейшего выпуска автобусов на маршруты», - поделился Андрей Митин.











