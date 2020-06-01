В Орловской области 75 новых случаев COVID-заражений

Всего на Орловщине зарегистрировано 2300 случаев с начала наблюдений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 31 мая выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1123 человека. Выздоровели – 1152. Умерло 25 человек.

Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 26. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.