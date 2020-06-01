В настоящее время COVID-19 подтвержден у 943 жителей Орла На 31 мая подтверждено 75 новых случаев COVID-19 в Орловской области.





По информации федерального оперативного штаба на 31 мая в регионе зарегистрировано 2300 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1123 человека, выздоровели 1152 человека. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 943 жителей Орла, 344 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 198 – в Орловском районе, 96 – в Болховском районе, 57 – в Новодеревеньковском районе, 55 – в Дмитровском районе, по 54 – в Свердловском и Урицком районах, 52 – в Хотынецком районе, 51 – в Новосильском районе, по 43 – Знаменском районе и Ливнах, 41 – в Шаблыкинском районе, 34 – в Верховском районе, по 33 – в Покровском и Глазуновском районах, 23 – в Залегощенском районе, 21– в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 17 –- в Троснянском районе, по 16 – в Колпнянском, Кромском, Краснозоренском и Должанском районах, 14 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

31 мая 2020 года



