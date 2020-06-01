В Орле подготовили методические рекомендации для организаций, деятельность которых может быть возобновлена Инфографику разместил в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «Как я уже говорил, мы разработали проект постановления перехода к следующему этапу снятия ограничений. Сейчас проводим согласование с Роспотребнадзором.



А пока в целях подготовки к возобновлению работы предлагаю ознакомиться с методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции в организациях, которые в ближайшее время будут открыты. Более подробно завтра поговорим в прямом эфире в 20:00».























Орловское Информбюро

31 мая 2020 года



