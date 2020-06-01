В Орловской области 41 новый случай COVID-заражений Всего на Орловщине зарегистрирован 2341 случай с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 1 июня выявлен 41 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1160 человека. Выздоровели – 1156. Умерло 25 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 26. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



