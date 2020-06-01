Владимир Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от COVID-19

Президент поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля

Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.

«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок - 10 июня 2020 года», - говорится в поручениях.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



