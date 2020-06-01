С сегодняшнего дня начинаются выплаты «президентских детских»

На детей в возрасте до трех лет родители получат 5 тысяч рублей, в возрасте от трех до шестнадцати - предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Оформить эту помощь можно будет до 1 октября.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



