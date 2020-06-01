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Сегодня - День защиты детей

Поздравление Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Международным днем защиты детей.


Дорогие ребята и уважаемые взрослые!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
 
Это замечательный добрый праздник детства, который приходится на первый день лета – начало школьных каникул. И конечно каждый год в этот день мы проводим множество интересных ярких мероприятий для орловской детворы.
 
К сожалению, в этом году из-за опасного заболевания все массовые мероприятия отменены. Но конечно это не означает, что остановилась наша работа по защите детей, поддержке материнства и детства.
 
Наоборот. Вы видите, какие значимые серьезные меры – в это непростое время – приняты руководством страны, чтобы оказать прямую материальную помощь семьям с детьми. И у себя в Орловской области мы делаем всё, чтобы наши орловские семьи получали необходимые выплаты в установленные сроки и в полном объеме.
 
Мы продолжаем реализацию важнейших национальных проектов, которые напрямую затрагивают интересы детей, жизнь и здоровье подрастающего поколения, их родителей. Вопросы здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования, социальная защита, развитие детского спорта и досуга, поддержка талантливой молодежи и многодетных семей, организация летней оздоровительной кампании... Всё это и многое другое – было и остается в центре внимания Правительства Орловской области.
Каждый родитель согласится со мной – дети это величайшее чудо, замечательный прекрасный дар, ради которого мы готовы на всё. Это наша гордость, наша тревога, каждодневная забота и наша самая большая радость. Это наше будущее.
 
И как всегда говорят родители, бабушки и дедушки: пусть наши дети живут лучше нас! Пусть они будут здоровы и благополучны.
В наших с вами силах, уважаемые товарищи взрослые, подарить им счастливое детство. Для этого мы и работаем.
Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра!
 
С праздником – с Днем защиты детей!
 
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков



Орловское Информбюро
1 июня 2020 года
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