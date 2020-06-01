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Как отличить аллергию от ОРВИ?

Сейчас разгар сезона цветения растений. А по данным ВОЗ, около 40 процентов людей в мире страдают от аллергии, у каждого десятого - бронхиальная астма.


Наш корреспондент Елена Литинская поговорила о «цветущей» болезни с главным аллергологом региона Светланой Шкодкиной.
 
Весна и лето - сезон аллергий, и первыми пыльцой цветочных растений встречаются слизистые носа, глаз, ротовой полости. Какие симптомы сопровождают аллергию?
 
- Как правило, у 90 процентов людей, реагирующих на цветение, на пыльцу растений возникают симптомы риноконъюнктивита. Они могут быть легкими - небольшой зуд, слезотечение, насморк, чихание.
 
Эти симптомы, как правило, не опасны для жизни, но могут ухудшить самочувствие и работоспособность. Но бывают и осложнения?
 
- Могут быть тяжелые проявления пыльцевой аллергии в виде приступов бронхиальной астмы, а иногда бывает и синдром оральной аллергии в виде реакции желудочно-кишечного тракта, который тоже может быть тяжелым и вызывать общие, системные проявления в виде крапивницы или ангионевротического отека.
 
Профилактика похожа на методы, применяемые при респираторных инфекциях - избегать аллергена и удалять его со слизистых, что также полезно при нынешней эпидемической обстановке. Что для этого стоит применять?
 
- Я бы посоветовала пользоваться барьерными средствами защиты для носовой полости - есть специальные спреи, они продаются в аптеках, для того чтобы как бы обволакивать слизистую носовой полости и уменьшать проникновение и аллергенов, а также вирусных и бактериальных частиц. После пребывания на улице нужно помыть голову, смыть частицы пыльцы с волос, умыться, смыть их с кожи лица, тщательно помыть руки и прополоскать ротовую полость.
 
От ОРВИ аллергию отличает четкая сезонность. Антигистаминный препарат может выступить в роли теста - он поможет только при аллергии. Уточнить, на какую пыльцу происходит реакция, можно с помощью специальной диагностики.



Елена Литинская
1 июня 2020 года
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