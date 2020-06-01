Орловский институт культуры ищет творческий подход к проведению летней сессии Из-за пандемии многие вузы России решили отменить госэкзамены. Дипломы выпускникам выдадут по итогам защиты квалификационной работы. Однако в Орловском институте культуры на творческих специальностях возникли проблемы именно с этими экзаменами. Спектакли, хореографические постановки, работа оркестров и хоров предполагает только длительную совместную работу студентов. Как будут выходить из этой ситуации самый творческий орловский вуз?





Институт культуры, как и другие вузы, сейчас на удалёнке. Задания педагоги отправляют онлайн, а студенты в свою очередь записывают видеоотчеты. У хореографов сейчас упор, в основном, на сольное исполнение, причем танцевать иногда приходится прямо на улице. Светлана Щекотихина, заведующая кафедрой хореографии ОГИК: «Классический танец - очень трудно на старших курсах. Я сегодня давала задание ребятам - осваиваем большие прыжки, а это можно сделать только в классе или на улице. Поэтому мы дождались тепла и сейчас они выходят на улицу осваивать большие прыжки. Народный танец - сложно, композиция – сложно». Сложнее всего выпускникам. Практическая часть их дипломной работы - результат долгого и кропотливого труда всего курса. А защита дипломного проекта это большой красивый совместный концерт-спектакль. Светлана Щекотихина заведующая кафедрой хореографии ОГИК: «Защита ВКР у нас начиналась с концертной программы, где были представлены номера студентов, которые они подготовили - в хорошем качестве, в хорошем исполнении. Это всегда праздник. И проходило все очень торжественно. Сейчас все будет проходить дистанционно. Конечно, у ребят есть заготовки, есть рабочие материалы. Черновой вариант номеров поставить успели, и заснять их успели. Мы не успели сделать это красиво - так, как это должно быть представлено зрителю». Еще сложнее придется музыкантам. Собрать оркестр народных инструментов или академический хор онлайн - задача практически невыполнимая. У многих студентов нет технических возможностей, да и спеться, сыграться и дирижировать огромным коллективом по интернету невозможно. Светлана Чабан, заведующая кафедрой народного хорового пения ОГИК: «Выходим из положения следующим образом - поскольку наши студенты выступают в концертных программах по городу, мы проводим фестивали, конкурсы, и записи, которые мы делали, мы их приложим к экзамену». А на факультете социально-культурной деятельности таких проблем нет. Дипломные работы выпускников - это организация, постановка и проведение праздников, которые в течение года проходили в области. И эти проекты еще до пандемии были реализованы студентами. Маргарита Ермохина, заместитель декана факультета социально-культурной деятельности ОГИК: «Все работы были отсняты на видео, и сейчас успешно на кафедрах проходит дистанционная защита выпускных квалификационных работ, где студент может в программе Zoom предоставить свою предзащиту». Еще одна проблема - сбор экзаменационной комиссии, в составе которой должны быть представители из других городов и оформление дипломов. Наталья Меркурьева, первый проректор ОГИК: «Если общение онлайн можем обеспечить, то каким образом будут подписаны документы, протоколы, ведомости, зачетки и дипломы об образовании, пока совершенно непонятно. Будем ли мы иметь возможность подписать дипломы в Москве? Сможем ли мы туда выехать? Через некоторое время все забудут, что была такая ситуация с коронавирусом, и диплом об образовании потребуют в таком виде, в каком он по закону должен быть». А пока студенты самого творческого орловского вуза продолжают готовиться к выпускным экзаменам. Каждый у себя дома.





Татьяна Тимохина

1 июня 2020 года



