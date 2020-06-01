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Пять малых городов Орловской области будут участвовать в конкурсе Минстроя РФ

Это Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.


Заявки для участия в конкурсе представили все малые города Орловской области:

  • Ливны (проект «Парк машиностроителей»),
  • Болхов (проект «Сад-городок»),
  • Новосиль (проект «Связь времен»),
  • Малоархангельск (проект «Малоархангельский парк»),
  • Мценск (проект «Пространственное развитие исторического центра г. Мценска»).

Исключение составляет Дмитровск, который по правилам проведения конкурса не может участвовать сразу после победы в предыдущем конкурсе – в нем сейчас реализуется проект «Голубь Кантемира». В настоящее время проходит согласование проектно-сметная документация. До конца года основная часть работ по реализации проекта в Дмитровске будет завершена.
 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимый Минстроем РФ, - это крупнейший архитектурный конкурс страны, в котором принимают участие почти все регионы. В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз. 
 
На минувшей неделе в режиме видеоконференции состоялось обсуждение заявок малых городов Орловской области на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
 
Проектные команды малых городов Орловской области были усилены специалистами из ряда известных на федеральном уровне архитектурных компаний. Также предусмотрена синхронизация рассматриваемых проектов с рядом региональных госпрограмм. По итогам состоявшейся презентации и обсуждения проектов прошло голосование и большинством голосов проекты были одобрены для участия во Всероссийском конкурсе, сообщает информационный портал Орловской области.

Виктор Ливцов, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор, председатель комиссии по культуре, науке и развитию образования Общественной палаты Орловской области: «Реализация проектов по развитию комфортной городской среды в малых городах Орловской области важна для сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона. Создавая инфраструктуру в городах Орловщины мы сможем привлечь внимание новых инвесторов, которые будут готовы вкладывать свои средства в проекты, признанные на федеральном уровне». 



Орловское Информбюро
1 июня 2020 года
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