Пять малых городов Орловской области будут участвовать в конкурсе Минстроя РФ Это Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.





Заявки для участия в конкурсе представили все малые города Орловской области: Ливны (проект «Парк машиностроителей»),

Болхов (проект «Сад-городок»),

Новосиль (проект «Связь времен»),

Малоархангельск (проект «Малоархангельский парк»),

Мценск (проект «Пространственное развитие исторического центра г. Мценска»).

Исключение составляет Дмитровск, который по правилам проведения конкурса не может участвовать сразу после победы в предыдущем конкурсе – в нем сейчас реализуется проект «Голубь Кантемира». В настоящее время проходит согласование проектно-сметная документация. До конца года основная часть работ по реализации проекта в Дмитровске будет завершена. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимый Минстроем РФ, - это крупнейший архитектурный конкурс страны, в котором принимают участие почти все регионы. В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз. На минувшей неделе в режиме видеоконференции состоялось обсуждение заявок малых городов Орловской области на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.



Виктор Ливцов, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор, председатель комиссии по культуре, науке и развитию образования Общественной палаты Орловской области: «Реализация проектов по развитию комфортной городской среды в малых городах Орловской области важна для сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона. Создавая инфраструктуру в городах Орловщины мы сможем привлечь внимание новых инвесторов, которые будут готовы вкладывать свои средства в проекты, признанные на федеральном уровне». Проектные команды малых городов Орловской области были усилены специалистами из ряда известных на федеральном уровне архитектурных компаний. Также предусмотрена синхронизация рассматриваемых проектов с рядом региональных госпрограмм. По итогам состоявшейся презентации и обсуждения проектов прошло голосование и большинством голосов проекты были одобрены для участия во Всероссийском конкурсе, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



