На трассе Орел – Брянск – Смоленск погиб водитель

ДТП произошло вечером 31 мая.

22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», двигался по автодороге Орел – Брянск - Смоленск и в 22:40 на 19 км допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате один человек погиб, трое получили травмы.