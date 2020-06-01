понедельник 1.06.2020 22:33:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Как отдохнуть, не выезжая за пределы Орловщины?

Ослабление ограничений - началось. Но туристический бизнес пока в изоляции. Пандемия заставила орловцев пересмотреть свои планы на путешествия. От поездок за рубеж пришлось отказаться на неопределенный срок. Но есть что посмотреть и в нашей области.


Эпидемия коронавируса заставила орловца Андрея Бубликова прервать свои путешествия по области. Время дома наш герой тратит с пользой. Перерабатывает материал из прошлых поездок, строит планы на предстоящие. 
 
Андрей Бубликов, путешественник: «После окончания карантина я хочу отправиться на север Знаменского района, это самый край нашей Орловской области. В 60-е годы, в советское время, там располагалась угольная шахта, мне было бы интересно посмотреть, что там в данный момент находится».
 
Путешествует Андрей Бубликов уже почти десять лет. Электрички, машины, автобусы – для поездок, по его мнению, любой вид транспорта подойдет. Чаще всего орловец путешествует один. Но иногда с друзьями. Впрочем, цель поездок всегда одна – изучение Орловской области.
 
Андрей Бубликов, путешественник: «Мне кажется, история нашей области недооцененной. Поэтому захотелось лично самому посетить все и рассказать об этом людям».
 
Началось все с родного Мценского района. Там нашего героя заинтересовали «камни-следовики». Найти их можно неподалеку от поселка Думчино. 
 
Следовики – это камни-валуны ледникового происхождения, на поверхности которых вручную выбиты или появились в результате выветривания различные знаки. Там можно обнаружить следы ступней ноги, руки человека, лап животных, отпечатки копыт, чашевидные углубления и другие символы. Изображения и сами камни почитались как отмеченные знаком божества. Эту и другие истории об Орловском крае можно почитать в блоге «Орловский бублик». Его Андрей начал вести два года назад. За это время образовался большой круг читателей.
 
Исследуя родной край, заглянул Андрей и в «Орловское полесье», добрался и до Святого источника в селе Старое.
 
На пути Андрея встречались и необычные достопримечательности. Например, в поселке Кромы есть своя Эйфелева башня, а в одной из орловских деревень, состоящей из пары домов, нашелся целый проспект Кузьмича. И речь, конечно, не о герое известной трилогии фильмов о русских особенностях.
 
Андрей Бубликов, путешественник: «На самом деле все оказалось намного проще. Эту табличку подарили местному жителю, хозяину дома, так как у него отчество – Кузьмич».
 
Строя планы путешествий на это лето, обратитесь к «Орловскому бублику». Он вам подскажет, что посмотреть, не уезжая далеко от дома. А, может, и возьмет с собой в экспедицию.



Анастасия Дорохова
1 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.