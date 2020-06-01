Как отдохнуть, не выезжая за пределы Орловщины? Ослабление ограничений - началось. Но туристический бизнес пока в изоляции. Пандемия заставила орловцев пересмотреть свои планы на путешествия. От поездок за рубеж пришлось отказаться на неопределенный срок. Но есть что посмотреть и в нашей области.





Эпидемия коронавируса заставила орловца Андрея Бубликова прервать свои путешествия по области. Время дома наш герой тратит с пользой. Перерабатывает материал из прошлых поездок, строит планы на предстоящие. Андрей Бубликов, путешественник: «После окончания карантина я хочу отправиться на север Знаменского района, это самый край нашей Орловской области. В 60-е годы, в советское время, там располагалась угольная шахта, мне было бы интересно посмотреть, что там в данный момент находится». Путешествует Андрей Бубликов уже почти десять лет. Электрички, машины, автобусы – для поездок, по его мнению, любой вид транспорта подойдет. Чаще всего орловец путешествует один. Но иногда с друзьями. Впрочем, цель поездок всегда одна – изучение Орловской области. Андрей Бубликов, путешественник: «Мне кажется, история нашей области недооцененной. Поэтому захотелось лично самому посетить все и рассказать об этом людям». Началось все с родного Мценского района. Там нашего героя заинтересовали «камни-следовики». Найти их можно неподалеку от поселка Думчино. Следовики – это камни-валуны ледникового происхождения, на поверхности которых вручную выбиты или появились в результате выветривания различные знаки. Там можно обнаружить следы ступней ноги, руки человека, лап животных, отпечатки копыт, чашевидные углубления и другие символы. Изображения и сами камни почитались как отмеченные знаком божества. Эту и другие истории об Орловском крае можно почитать в блоге «Орловский бублик». Его Андрей начал вести два года назад. За это время образовался большой круг читателей. Исследуя родной край, заглянул Андрей и в «Орловское полесье», добрался и до Святого источника в селе Старое. На пути Андрея встречались и необычные достопримечательности. Например, в поселке Кромы есть своя Эйфелева башня, а в одной из орловских деревень, состоящей из пары домов, нашелся целый проспект Кузьмича. И речь, конечно, не о герое известной трилогии фильмов о русских особенностях. Андрей Бубликов, путешественник: «На самом деле все оказалось намного проще. Эту табличку подарили местному жителю, хозяину дома, так как у него отчество – Кузьмич». Строя планы путешествий на это лето, обратитесь к «Орловскому бублику». Он вам подскажет, что посмотреть, не уезжая далеко от дома. А, может, и возьмет с собой в экспедицию.





Анастасия Дорохова

1 июня 2020 года



