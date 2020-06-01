В Орле в тройном ДТП пострадала пассажир автомобиля ДТП произошло 30 мая в 11:35.





Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», следовал по ул. Комсомольской со стороны ул.1-я Посадская и в р-не д.46 допустил столкновение с впереди следовавшим попутно автомобилем «Лада Калина», с последующим столкновением «Лада Калина» со следовавшем впереди попутно «Тойота Ярис». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Калина» - женщина 1981 г.р. - получила травмы, назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



