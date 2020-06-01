В Орле молодой водитель устроил ДТП

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В Орле молодой водитель устроил ДТПАвария произошла 31 мая около шести часов утра.
23-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», следовал по ул. Раздольной и в районе дома № 44 произошло столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Рено Логан», с последующим наездом автомобиля «Хёндэ» на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ» и пассажир «Рено» получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.
Орловское Информбюро
1 июня 2020 года