В Орле молодой водитель устроил ДТП Авария произошла 31 мая около шести часов утра.





23-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», следовал по ул. Раздольной и в районе дома № 44 произошло столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Рено Логан», с последующим наездом автомобиля «Хёндэ» на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ» и пассажир «Рено» получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



