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Иван Залогин: в медучреждениях Орловщины развернуто 650 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией


Как сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин на заседании правительства Орловской области, по состоянию на 1 июня 2020 года в бюджетных учреждениях здравоохранения развернуто 650 коек для лечения пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, из них 246 коек без подачи кислорода и 404 обеспечены подачей кислорода.
 
Койки для детей развернуты на базе НКМЦ  им.  Круглой, а для взрослого населения на базе городской больницы им. Боткина, Мценской ЦРБ, Ливенской ЦРБ, больницы им. Семашко. На базе детского лагеря  «Ветерок»  развернут  обсерватор на 170  мест  для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов, при невозможности их изоляции на дому. 
 
Губернатор Андрей Клычков также напомнил, что в самое ближайшее время дополнительно будет развернуто еще 232 коечных места в больнице им. Боткина, в том числе 12 реанимационных. Дополнительные койки появятся и в больнице скорой помощи им. Н. А. Семашко.
 
Как отметил глава региона, на текущий ремонт помещений в этих учреждениях из резервного фонда правительства области выделено 3,5 млн рублей.  Андрей Клычков также подчеркнул, что в регионе создан запас рекомендованных к применению  при  лечении пациентов  с  новой  коронавирусной  инфекцией  лекарственных препаратов, продолжаются закупки средств индивидуальной защиты для медработников, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
1 июня 2020 года
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