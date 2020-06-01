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956 жителей Орла заражены коронавирусом

По состоянию на 1 июня в Орловской области зарегистрирован 41 новый случай COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 1 июня в регионе зарегистрирован 2341 случай заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в Орловской области составило 1160 человек, выздоровели 1156 человек. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 956 жителей Орла, 358 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 205 – в Орловском районе, 96 – в Болховском районе, 58 – в Дмитровском районе, 57 – в Новодеревеньковском районе, 56 – в Урицком районе, 54 – в Свердловском районе, 52 – в Хотынецком районе, 51 – в Новосильском районе, по 43 – в Знаменском районе и Ливнах, 41 – в Шаблыкинском районе, 35 – в Верховском районе, 34 – в Покровском районе, 33 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 17 –- в Троснянском районе, по 16 – в Колпнянском, Кромском, Краснозоренском и Должанском районах, 14 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
 
«В регионе начат процесс увеличения коечного фонда, для оказания медицинской помощи ковид-пациентам. Больницы Семашко и Боткина открывают дополнительные отделения для лечения коронавирусной инфекции (часть коек уже запустили, остальные – в самое ближайшее время). Напомню, что в ходе прямого эфира я говорил о решении смягчить ограничительный режим при условии выполнения трех основных показателей: коэффициент распространения инфекции в регионе, наличие свободного коечного фонда, а также охват тестированием населения. Все требования мы выполняем!» – написал глава Орловщины Андрей Клычков сегодня на своей странице в социальной сети.
 



Орловское Информбюро
1 июня 2020 года
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