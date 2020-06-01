Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Сегодня начали поступать «президентские детские». По 10 тысяч на ребенка получат почти 54 тысячи орловских семей.





- Регион выполнит еще одно условие перед вторым этапом запуска экономики. В больнице им. Боткина будет развернуто 232 места, в том числе 12 реанимационных. При этом количество заболевших, по прежнему, высокое, плюс 41 за сутки.





- Сегодня на орловской ТЭЦ перекрыли вентиль с горячей водой. Ремонтные работы продлятся две недели.





- Не закрывать, а открывать. В регионе строят новый сельский ДК. Еще три - ремонтируют.