На Орловщине в 2020 году станет больше домов культуры

В селе Дросково Покровского района дом культуры построят в рамках национального проекта, еще три - Белоберёзовский, Дутовский и Кобылинский - будут отремонтированы. На строительство и реконструкцию выделено в общей сложности около 28 миллионов рублей.

Согласно плану на этот год новый дом культуры по типовому проекту возведут в селе Дросково. Сюда вложат основную часть финансирования, выделенного в рамках национального проекта «Демография», - порядка 19 миллионов рублей. Остальные средства пойдут на ремонт Белоберёзовского, Дутовского и Кобылинского домов культуры.

Иван Богатов, начальник отдела туризма и музеев управления культуры и архивного дела Орловской области: «По капитальному ремонту Белоберёзовский сельский дом культуры - сумма порядка 2,5 млн рублей. В Болховском районе - там капитальный ремонт крыши, поэтому сумма поменьше 1,5 миллиона. В Ливенском районе сумма практически 9 миллионов рублей. Это если считать все три бюджета».

Эти вроде бы небольшие суммы были жизненно необходимы. Так, к примеру, творческая жизнь в Белоберёзовском доме культуры закипела в 1975 году. Тогда же сюда потянулись все жители из близлежащих деревень, которые любят петь, танцевать или просто наслаждаться талантом воспитанников. Нашлось место здесь и читающим. Библиотечный фонд насчитывает 8,5 тысяч книг, но над ними нависла угроза - кровля здания не ремонтировалась ни разу.

После того как кровлю капитально отремонтируют, у Белоберёзовского СДК появятся все шансы попасть в еще один проект.

Роман Жуков, начальник управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации Орловского района: «Планируем в следующем году поучаствовать в проекте «Местный дом культуры» и закупить в клуб новое оборудование».

Конкурсная процедура на реконструкцию кровли была проведена вовремя. Сейчас подрядчик активно, без оглядки на пандемию, проводит ремонтные работы. Они идут строго по графику.