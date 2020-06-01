Пробные экзамены в уточнённом расписании ЕГЭ В Министерстве обеспокоены подготовленностью к новым условиям для сдачи ЕГЭ, поэтому 29 и 30 июня пройдут пробные госэкзамены.





В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки подготовили и опубликовали уточнённое расписание ЕГЭ. В качестве рекомендации отмечено, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует продолжить своё обучение в вузе. Все остальные получат аттестаты об образовании на основании школьных оценок.

Ранее отмечалось, что экзаменационная кампания в 2020 году стартует 29 и 30 июня. В эти дни экзамены пройдут в пробном режиме без присутствия выпускников. Эксперты протестируют все экзаменационные процедуры в условиях принятых мер для профилактики коронавируса. Пробные экзамены необходимы для настройки всей системы, чтобы ЕГЭ прошёл без сбоев для организаторов и школьников. Все присутствующие на экзамене должны пройти пробно через все требования, чтобы чувствовать себя безопасно в аудиториях.

Итак, уточнённое расписание ЕГЭ в июле (основной этап) выглядит сейчас так: • 29 и 30 июня – пробные ЕГЭ без участия выпускников; • 3 июля – география, литература и информатика; • 6 и 7 июля – русский язык; • 10 июля – профильная математика; • 13 июля – история и физика; • 16 июля – обществознание и химия; • 20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; • 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Запланированные резервные дни это 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.

Как отмечалось ранее, для тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе.



Расписание составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: • 3 августа – география, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам; • 5 августа – русский язык; • 7 августа – обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; • 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что новшеством этого года является и то, что в качестве вступительных испытаний для абитуриентов вузы смогут установить не более трёх ЕГЭ. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовлен Министерством просвещения. Подать документы на поступление можно будет дистанционно, используя электронную подпись. Как и ранее, абитуриенты имеют право участвовать в конкурсе на поступление в пять вузов, на три специальности в каждом.





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



